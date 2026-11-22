Demokrati, ohrabreni pobjedama na izborima 3. studenoga, uskoro će predstaviti ambiciozan zakonodavni program za prvih 100 dana i razdoblje nakon toga.

Pritom će se testirati utjecaj progresivnog krila stranke i spremnost republikanaca na suradnju, nakon što demokrati 3. siječnja preuzmu kontrolu nad američkim Kongresom. Očekuje se da će program biti predstavljen početkom prosinca, nakon što bude okončana utrka za vodstvo u Senatu. To će označiti dramatičan zaokret u odnosu na protekle dvije godine, tijekom kojih su republikanci predsjednika Donalda Trumpa kontrolirali Senat i Zastupnički dom.

'Trump ostaje snažna sila': 'Ovo je velika prekretnica' Koristeći se tijesnom većinom, progurali su velika porezna smanjenja koja su išla u korist bogatih te stajali po strani dok je Trump preuzimao ovlasti Kongresa u pitanjima carina i državne potrošnje. Demokrati će u oba doma Kongresa imati znatno uvjerljiviju većinu. U Senatu imaju većinu od 56 prema 44 zastupnika, što znači da im nedostaju četiri glasa do 60 potrebnih za usvajanje većine zakonskih prijedloga. U Zastupničkom domu imaju 257 prema 172 mjesta, a njihova bi se prednost mogla povećati na više od 85 mjesta nakon što se razriješi ishod nekoliko neizvjesnih utrka. „Ovo je velika politička prekretnica”, rekao je demokratski senator Raphael Warnock iz Georgije u razgovoru s novinarima nakon izbora. No, republikanski senator John Boozman iz Arkanzasa, politički veteran, upozorio je demokrate da Trump, unatoč izbornim gubicima svoje stranke diljem SAD-a, i dalje ostaje „snažna politička sila” te da „ne vidi da će Kongres uspjeti nadglasati ijedan njegov veto” tijekom preostale dvije godine mandata.

Ambiciozan program Demokrati već mjesecima pripremaju koordiniranu inicijativu u Zastupničkom domu i Senatu kako bi poništili najvažnije Trumpove političke poteze, rekli su zastupnici i njihovi suradnici. Budući da su visoki životni troškovi glavna briga koju ističu birači, demokratski čelnici usredotočit će se na mjere koje je lakše provesti, a koje bi ujedno mogle ujediniti progresivno i umjereno krilo stranke. Očekuje se da će među prvim prijedlozima o kojima će se glasati biti zakon kojim bi se Trumpu ograničila mogućnost pokretanja rata protiv Irana bez odobrenja Kongresa, što bi pridonijelo smanjenju cijena benzina. Poništavanje velikih republikanskih rezova u programima Medicaid i SNAP, koji osigurava pomoć u kupnji hrane, omogućilo bi siromašnijim građanima lakše podmirivanje troškova zdravstvene skrbi i namirnica.

U međuvremenu, progresivci zagovaraju povećanje savezne minimalne satnice, koja se od 2009. nije mijenjala i iznosi 7,25 dolara. Neki traže njezino povećanje na 20 do 25 dolara po satu. Kao odgovor na ogorčenost birača zbog etičkih skandala u Washingtonu, očekuje se da će među prvim zakonima koje će demokrati predložiti biti i zabrana zastupnicima da trguju dionicama na temelju povlaštenih informacija. Republikanci su u nezgodnom položaju: pridruživanje demokratima moglo bi razljutiti Trumpa, osim ako on ne podrži predložene mjere, dok bi opstruiranje njihova donošenja moglo izazvati nezadovoljstvo birača. „Mislim da u Kongresu postoji stvarna svijest o tome da se moramo pozabaviti pitanjima poput zdravstvene skrbi i iznimno visokih premija koje ljudi moraju plaćati”, rekao je Boozman, jedan od republikanaca koji su podržali oko bilijun dolara rezova u programima Medicare, Medicaid i Obamacare, donesenih prošle godine. Boozman je jedan od senatora koji će se 2028. ponovno boriti za izbor te bi potencijalno mogao biti otvoren za suradnju s demokratima, iako je rekao da će se pritom voditi Trumpovim smjernicama.

"Treba nam više demokracije" Novoizabrani progresivni zastupnici, čiji se broj povećava i na državnoj i lokalnoj razini, imaju znatno ambiciozniji program za sljedeće dvije godine. Među njihovim prijedlozima su obustava američke pomoći Izraelu i uvođenje moratorija na izgradnju novih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju. Njihov popis prioriteta uključuje i reformu financiranja izbornih kampanja, povećanje poreza za bogate, donošenje sveobuhvatne imigracijske reforme te ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Prema vladinim podacima, novoizabrani zastupnici u prosjeku su oko osam godina mlađi od aktualnih članova Zastupničkog doma, odnosno 14 godina mlađi od aktualnih senatora. „Moramo se doista suočiti s dominacijom velikih kompanija na tržištu, bilo da je riječ o tehnološkom sektoru, komunalnim uslugama ili drugim velikim industrijama”, rekao je 36-godišnji William Lawrence, novoizabrani demokratski zastupnik koji je u Michiganu osvojio mjesto koje su dotad držali republikanci. „Puno se govori o zaštiti demokracije. Potrebno nam je više demokracije i u gospodarstvu”, rekao je Lawrence. Među brojnim prioritetima demokrata nalaze se i složena pitanja poput sveobuhvatne imigracijske reforme, univerzalne zdravstvene zaštite i strože provedbe zakona o zaštiti okoliša. Demokratski senator u odlasku Dick Durbin iz Illinoisa rekao je da je s kolegama razgovarao o potrebi da se sljedeće godine pozabave zastarjelim zakonima koji reguliraju radne vize, mogućnost stjecanja državljanstva za migrante bez reguliranog boravišnog statusa te dugoročnim mjerama za sigurnost granice, bez nekih od ekstremnih praksi protjerivanja koje je provodila Trumpova administracija. „S obzirom na broj glasova kojima raspolažemo, moramo pokušati ići naprijed i osigurati dvostranačku potporu 60 senatora za sveobuhvatnu imigracijsku reformu”, rekao je Durbin u razgovoru u hodniku Kongresa.

Među prioritetima imigracija i medicare za sve Republikanci već godinama tvrde da bi Kongres trebao odgoditi opsežnu reformu imigracijskog sustava dok se ne osigura južna granica SAD-a. Trump tvrdi da je taj cilj sada ostvario. Godine 2013. u Senatu je usvojen dvostranački prijedlog imigracijske reforme, s 68 glasova za i 32 protiv, ali ga je tadašnji Zastupnički dom, pod kontrolom republikanaca, odbacio. U međuvremenu, umjereni demokrati, kojih je u Kongresu više nego progresivaca, uglavnom su zazirali od ideje univerzalne zdravstvene zaštite poznate pod nazivom „Medicare za sve”, koju zagovara progresivno krilo stranke. Međutim, posljednjih mjeseci ta ideja dobiva sve veću potporu među političarima i biračima. Senator Bernie Sanders predložio je postupno uvođenje univerzalne zdravstvene zaštite tijekom četiri godine.