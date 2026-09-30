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Trump nazvao Modija usred trgovinskih pregovora: Evo što su dogovorili

V. B./Hina

30.09.2026 u 17:32

Narendra Modi najpopularniji je svjetski čelnik
Narendra Modi najpopularniji je svjetski čelnik Izvor: EPA / Autor: HARISH TYAGI
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Indijski premijer Narendra Modi i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su se da će održavati bliske kontakte kako bi unaprijedili strateško partnerstvo dviju zemalja, objavio je New Delhi u srijedu, dok indijski ministar trgovine u Sjedinjenim Državama pregovara o privremenom trgovinskom sporazumu

U telefonskom razgovoru Modi i Trump razgovarali su o bilateralnoj suradnji u području trgovine, obrane, energetike i ključnih tehnologija, priopćio je ured indijskog premijera.

Strateeško partnestvo

„Čelnici su ponovno potvrdili svoju predanost unapređenju sveobuhvatnog globalnog strateškog partnerstva Indije i SAD-a te se složili da će održavati bliske kontakte kako bi produbili suradnju”, navodi se u priopćenju.

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Razmijenili su i mišljenja o regionalnim i međunarodnim zbivanjima, uključujući napore za promicanje globalnog mira i sigurnosti, dodaje se.

Indijski ministar trgovine Piyush Goyal boravi u Sjedinjenim Državama od 29. rujna do 5. listopada radi pregovora o predloženom bilateralnom trgovinskom sporazumu i privremenom dogovoru.

Indija i Sjedinjene Države nakon višemjesečnih pregovora još nisu postigle dogovor, a New Delhi nastoji osigurati povoljnije uvjete u predloženom sporazumu.

Indija je ranije ovog mjeseca priopćila da je Washington upozorila kako bi nove američke carinske mjere povezane s indijskom kupnjom ruske nafte mogle utjecati na bilateralne odnose.

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