Bagić: Milanović će možda biti i oštriji prema Vučiću od Grabar Kitarović

Dok se ured predsjednika priprema za primopredaju vlasti u veljači, analitičari crtaju obrise buduće politike Zorana Milanovića. Između ostalih i to kakvi će biti odnosi sa susjednim zemljama. Kada je u pitanju Srbija, kaže politički analitičar Dragan Bagić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 'možda će biti i oštriji prema predsjedniku Aleksandru Vučiću, nego što je bila Grabar-Kitarović'

'Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Milanović je jasno pokazao da je zagovornik nekih zahtjeva koji dolaze iz hrvatskog korpusa u toj zemlji. Prvenstveno kada je riječ o političkom statusu Hrvata kroz izborni zakon. To je sličan smjer kao i do sada. Možda će imati nešto drugačiju taktiku. Možda će biti bolje primljen u Sarajevu i u tom smislu, možda će moći više napraviti od dosadašnje predsjednice', kazao je Bagić za Deutsche Welle.

Bagić je uvjeren i da će Milanovićev fokus biti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kojeg je u kampanji spočitavao protukandidatkinji Grabar-Kitarović. 'On je radio na demontaži Bandića i dok je bio premijer. Nije baš slučajno to što su tijekom njegovog mandata pokrenute neke istrage zbog kojih je gradonačelnik bio i u pritvoru. Milanović smatra da, uvjetno rečeno, ima nedovršen posao s Bandićem koji je toga svjestan. On će biti jedna od meta novog predsjednika, mnogo više nego Plenković na početku kohabitacije', kaže Bagić.

Bagić podseća da sam Bandić na nacionalnim izborima ne ostvaruje uspjehe: 'Posljednji neki uspjeh su izbori 2009. godine kada je ušao u drugi krug, ali tada je izgubio od Ive Josipovića. Otada niže poraze i velike neuspjehe u samom Zagrebu. Na zadnjim parlamentarnim izborima dobio je jedva jednog zastupnika. To što danas ima veliku zastupnički klub, nema veze s njegovom podrškom na nacionalnim izborima. On je nacionalno potpuno irelevantan političar u smislu podrške', smatra.