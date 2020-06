Bačić: Poklonjeni sat kasnije sam donirao, a od Milanovića očekujem da otkrije poslovne partnere

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić komentirao je na Facebooku današnji komentar predsjednika Zorana Milanovića, koji mu je spočitnuo da ima sat vrijedan 5000 dolara koji je dobio na poklon od direktora ACI-ja 2012. godine

Odgovarajući na prethodnu Bačićevu opasku kako bi predsjednik, da je premijer, sigurno otišao na godišnji odmor nakon izbora, Milanović mu nije ostao dužan.

'Išao bih roniti s onim satom od 5000 dolara koji je on dobio na poklon od direktora ACI-ja 2012. godine. Pa dao svom prijatelju jer on ne roni, ne? I ne zna engleski pa nije znao pročitati koliko je sati. Ne mora me voljeti ni poštovati, neka priča što god hoće, ali neka ne priča besmislice', rekao je Milanović.