Bačić: Odluka o GUP-u neće utjecati na koaliciju, niti će se išta promijeniti u funkcioniranju Zagreba

GUP bi trebao biti glavna tema sutrašnje sjednice zagrebačke gradske skupštine. Još uvijek je pitanje hoće li ga podržati i HDZ, a njihova odluka mogla bi imati posljedice ne samo po koaliciju s Bandićem na gradskoj razini, već i na na nacionalnoj

Tvrdi da se prihvaćanjem GUP-a neće ništa promijeniti. 'Što se tiče projekta Manhattan, što je arhitektima sporno, prostorni plan se ne može mijenjati izvan odluke kad se pristupilo izmjenama GUP-a jer takav postupak koji bi odstupao od odluke ne bi dobio suglasnost Ministarstva, i to je više nego jasno. Ovdje se treba odlučiti prihvaća li se ili ne izgradnja i širenje grada na Savi. O tom meritumu se treba odlučiti na gradskoj razini, ali važno je reći da GUP nije provedbeni dokument. Ništa se u Zagrebu temeljem izmjene GUP-a ne može graditi niti rušiti nego se za to treba izraditi detaljan urbanistički plan uređenja kojim bi se propisalo na koji način postupati s određenom izmjenom GUP-a. To treba objasniti javnosti jer se stječe dojam da bi se izmjenom GUP-a odmah mogle zakopati lopate i početi kopati, što nije točno. Postoji još jedna stepenica u realizaciji bilo kojeg projekta koji proizlazi iz GUP-a, a to je donošenje plana nižeg reda', poručuej Bačić.



Uvjeren je da zbog GUP-a neće promijeniti koalicijski odnosi. 'Da sam ja predsjednik zagrebačkog HDZ-a saslušao bih svakoga i uvažio bih stav predsjednika stranke, mišljenje članova i građana Zagreba i donio svoju odluku hoću li ili ne podržati GUP jer je to isključivo nadležnost Skupštine Grada Zagreba. Usvajanjem ili neusvajanjem ništa bitno se neće promijeniti u funkcioniranju Zagreb. Nije to proračun pa da nedonošenjem proračuna padne Skupština. To je dokument koji se donosi isključivo na temelju prosudbe o njegovoj svrhovitosti i korisnosti. Ne mislim da se će bilo što bitno promijeniti na koaliciji na nacionalnoj razini odlukom gradskog HDZ-a. Gradski odbor HDZ-a podržao je pokretanje procedure izmjena i dopuna GUP-a, a ako nešto bitno odstupa u odnosu na dokument donešen prije tri godine, to je onda bitan razlog koji bi omogućio zagrebačkoj organizaciji HDZ-a da taj GUP ne prihvati', smatra Bačić.