Bandić o 'ubodima komaraca', snijegu na Cmroku na plus 15 ali i o upitnoj ljubavi s HDZ-om

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na konferenciji za medije Akti gradonačelnika uoči sutrašnje sjednice zagrebačke Skupštine, progovorio je o prosvjedu protiv njegove vladavine koji se održao i proteklog vikenda s dosad najvećim brojem okupljenih. To je, kaže, ubod komaraca. Progovorio je i o GUP-u koji je sutra na glasanju te nije za sada sigurno hoće li zastupnici HDZ-a dići ruku za njega

Na pitanje ako HDZ sutra ne podrži GUP, znači li to raskid suradnje na državnoj razini, odgovara: Ja o tome uopće ne razmišljam. Dal' će nekom svojom rukom biti protiv razvoja grada? To pitajte njih. Ja ništa nisam dužan ni SDP-u, ni HDZ-u. A oni meni još manje. Sve sam napravio sukladno zakonskim propisima. 'Da ja vama dam neku suglasnost, potpišem se, udarim pečat i kažem šalio sam se inače sam protiv toga, pa tko te tjerao da to potpišeš', kazao je.

Na pitanje kako komentira činjenicu da ga Zoran Milanović nije pozvao na inauguraciju, odgovorio je: Za sada nisam dobio poziv, ako dobijem odazvat ću se ako ne, neću. Ako gradonačelnik glavnog grada ne treba biti na inauguraciji, onda ne treba. To najviše o kome govori? O meni ne.

Novinari su ga pitali i o umjetnom snijegu kojeg se nasipava po Cmroku za sanjkalište unatoč dnevnim temperaturama koje premašuju 15 stupnjeva. 'Svake godine kad završi skijaški kup spustimo snježnu tvornicu na Cmrok. Ove godine se dogodio temperaturni šok kojeg, zamislite, nije mogao predvidjeti čak ni Bandić. Do ponedjeljka će biti po danu do plus 6, to ćemo razgrnuti, dat ćemo klincima da se tjedan dana sanjkaju i zahvaliti ljudima na trudu', kazao je.