[VIDEO/FOTO] Bačić o SMS porukama: Ako je to trgovina utjecajem, ja već danas mogu doma

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prilikom posjeta Krapinsko-zagorske županije u N1 Studiju uživo dao je izjavu u vezi obnove, a komentirao je i aferu s SMS porukama

“Ono što vam mogu reći je to da će Krapinsko-zagorska županija prema našim procjenama i planu Fonda za obnovu nakon stupanja zakona na snagu biti sastavni dio Ministarstva, dovršit ćemo obnovu na području zagrebačkog i petrinjskog potresa. Cjelokupni iznos sredstava iz Fonda solidarnosti bit će utrošen, započet ćemo s izgradnjom zamjenskih kuća, a kao što sam rekao, cilj nam je da do kraja godine sve kuće koje moramo sagraditi budu sagrađene. Cilj nam je dovršiti gradnju tih kuća”, rekao je ministar Branko Bačić. Što se tiče aktualne afere AP, ministar je rekao da mu je to malo smiješno.