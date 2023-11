Hitan sastanak Vlade i Europske komisije: Imaju li svinjogojci toliko strpljenja?

Kako javlja RTL , Vlada je tražila hitan sastanak s Europskom komisijom na kojem će se razgovarati o mjerama koje se provode u Hrvatskoj. On je zakazan za 14. prosinca i bude li situacija dobra kakva je trenutno, onda će ministarstvo prema Komisiji ići sa zahtjevom da Hrvatska ide na ukidanje odnosno na relaksiranje mjera. Takvo nešto bilo bi dopušteno, a to je u obraćanju medijima potvrdio i potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić.

Razumijemo nezadovoljstvo dijela naših poljoprivrednika i s njihovim legitimnim predstavnicima se stalno razgovara. No treba jasno reći da je dio prosvjednika izmanipuliran, daju se vulgarne izjave prema ministrici. Ako se ne pridržavamo mjera, to bi moglo imati nesagledive posljedice. Pri ovakvom stanju zaraze očekujemo da ona do kraja godine bude apsolutno pod kontrolom i da bude dopušteno trgovanje svježeg mesa, a onda bi to podrazumijevalo i svinjokolju. Zato pozivam sve da se primire i poštuju mjere', rekao je Bačić.