Baca kladivo, tetovira se i pleše na rave partyju: Je li Silvia Salis protuotrov za Giorgiju Meloni?

Donedavno se činilo kao da je Giorgia Meloni zabetonirana na čelu Italije, no uoči izbora koji tu zemlju najkasnije u jesen 2027., pojavila se nova izazivačica - bivša bacačica kladiva i dužnosnica u Olimpijskom odboru, a današnja gradonačelnica Genove, Silvia Salis

Protekli tjedan načeo je dosad suverenu vladavinu Giorgije Meloni - prvo je propali referendum o reformi pravosuđa doveo do niza ostavki u vladi, a potom ju je sasjekao i Donald Trump jer je branila papu Lava od njegovih oštrih izjava.

Sasvim drugačija atmosfera bila je u Genovi, gdje je proteklog vikenda preko 20.000 ljudi ispunilo središnji trg Piazza Matteotti, gdje je nastupala poznata belgijska techno DJ-ica Charlotte de Witte. Na pozornici s De Witte plesala je gradonačelnica Genove, u sunčanim naočalama. Riječ je o Silviji Salis, bivšoj bacačici kladiva i olimpijki koja se sve češće spominje kao izgledna izazivačica Meloni na sljedećim općim izborima.

Giulia Bianchi, poslovna konzultantica iz Genove, za The Guardian kaže kako je Salis 'popularna jer unosi mladenačku energiju u uspavani i demografski star grad'. 40-godišnja Salis izabrana je za gradonačelnicu Genove prije manje od godinu dana, osiguravši ključnu pobjedu za oporbu u lučkom gradu, koji je prethodno osam godina bio pod desničarskom vlašću. Kao neovisna progresivka obnašala je visoku dužnost u Talijanskom olimpijskom odboru prije nego što ju je savez ljevičarskih i centrističkih snaga zamolio da se kandidira za gradonačelnicu. Njezin uspjeh odmah ju je pozicionirao kao potencijalnu nadu za suprotstavljanje Meloni na nacionalnoj razini.

Oporba je u ovom trenutku fragmentirana i nema jasnog vođu. Očekuje se da će se Elly Schlein, koja predvodi Demokratsku stranku, najveću oporbenu stranku, i Giuseppe Conte, bivši premijer koji predvodi Pokret pet zvjezdica, boriti na predizborima nakon što savez dogovori program. No, nitko od njih nije toliko popularan među talijanskim biračima.

Silvia Salis supruga je talijanskog scenarista Fausta Brizzija, a 2023., rodila je i dijete Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI





Silvia Salis supruga je talijanskog scenarista Fausta Brizzija, a 2023., rodila je i dijete Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI

Salis ne bi na predizbore, ali bila bi vođa oporbe Salis, koja se dvaput natjecala na Olimpijskim igrama i ima istetovirani logo s pet krugova na vratu, obećala je da će dovršiti svoj mandat gradonačelnice, ali u nedavnom intervjuu za Bloomberg činila se otvorenom za ulazak u nacionalnu politiku. 'Jasno je da ne mogu pobjeći od ove nacionalne pažnje, ne mogu izbjeći pitanja. To je zanimljiva stvar, laska mi', rekla je. Ipak, kaže kako neće sudjelovati ni u kakvim predizborima, no ako bi je pitali da bude vođa oporbe - razmotrila bi tu opciju.