Babljem ljetu nema kraja: iznadprosječno toplo bit će do kraja tjedna

Nastavlja se povoljno za berbu mandarina, maslina i kukuruza, a i druge aktivnosti na otvorenome. Za razliku od prethodnih dana, u ponedjeljak i utorak bit će prolazno više oblaka, uz mogućnost za poneku kap kiše uglavnom u gorju i na Jadranu, posebice sjevernom dijelu. Po nizinama će i dalje biti magle, osobito sredinom tjedna ponegdje i dugotrajnije, donosi u vremenskoj prognozi HRT

Na istoku Hrvatske u ponedjeljak bit će prevladavajuće sunčano vrijeme. Ujutro će mjestimice biti kratkotrajne magle, uglavnom u Posavini. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 9 °C, a najviša dnevna između 20 i 23 °C.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8 °C u gorju i unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima između 13 i 17 °C. Najviša dnevna od 16 °C u Gorskom kotaru do 23 °C uz more. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije promjenljiva naoblaka, pri čemu će prijepodne biti više sunčana vremena, a poslijepodne je uz povremeno više oblaka moguća i mjestimična kratkotrajna kiša.

Ujutro uz obalu burin, potom vjetar slab promjenljiva smjera, dok će na otvorenom moru puhati jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 12 °C, na obali i otocima između 15 i 18 °C. Najviša dnevna od 23 do 26 °C. I na jugu Hrvatske će vjetar biti uglavnom slab, ujutro burin, a danju na otvorenom moru jugoistočnjak pa će more biti mirno ili malo valovito, a uz prevladavajuće sunčano vrijeme najviša će dnevna temperatura biti od 24 do 27 °C.

Od utorka do subote - pretežno sunčano i iznadprosječno toplo

U kopnenom će se području uglavnom suho i sunčano te i dalje iznadprosječno toplo vrijeme nastaviti barem do subote. U noći i ujutro mjestimice će biti magle, češće u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, a ponegdje se može zadržavati i veći dio prijepodneva. Na Jadranu će i u utorak još ponegdje biti umjerene naoblake, a zatim do vikenda pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar pa se ni temperatura zraka neće znatnije mijenjati, što će i dalje mnoge mamiti na kupanje i sunčanje.