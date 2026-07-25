kod mjesta manjadvorci

Teška prometna nesreća u Istri: Poginula Austrijanka

I.V./Hina

25.07.2026 u 22:25

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Austrijska državljanka smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D-66, dva kilometra prije mjesta Manjadvorci u kojoj je sudjelovalo dva vozila i dva motocikla, izvijestila je istarska policija

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 19.20 sati, a prema zasad neslužbenim informacijama u nesreći su sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijske registracije za čijim su se upravljačem nalazili austrijski državljani.

U nesreći je, prema prvim informacijama, poginula austrijska državljanka te za sada nema informacija o tome ima li još ozlijeđenih.

Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a djelatnici prometne policije u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.

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