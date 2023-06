Austrija odbila poziv Europske komisije za većim izdvajanjem u zajednički proračun

Komisija je svoj poziv objavila u utorak, kazavši da bi dodatni doprinosi trebali biti osigurani novim namjenskim prihodima, koji bi se izračunali na temelju prihoda tvrtki koje posluju u svakoj pojedinoj zemlji.

Austrijska koalicijska vlada, koju vode konzervativci, često kritizira rashode Unije i nekih zemalja članica, koje smatra rasipnima, naročito neke južne države poput Italije.

"Postoji financijski okvir koji traje od 2021. do 2027. unutar Europske unije. To je tisuću milijardi eura. To je toliko novca da mora biti moguće uhvatiti se u koštac s proračunskim izazovima tako da se sredstva prenamjene", rekao je Nehammer za ORF radio.