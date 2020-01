Australci prosvjeduju protiv klimatskih promjena dok bjesne požari

Tisuće Australaca izašle su na ulice u petak kako bi prosvjedovali protiv vladine neaktivnosti po pitanju klimatskih promjena, dok bjesne požari diljem Australije

Dvadeset i sedam ljudi je poginulo, a tisuće su postale beskućnicima nakon što su čudovišni požari opustošili više od 10,3 milijuna hektara zemlje, ostavljajući za sobom spaljenu zemlju površine Južne Koreje.

Vlasti su u petak pozvale gotovo 250 tisuća ljudi na evakuaciju zbog širenja požara.

Glavne ulice u Sydneyu bile su blokirane dok su prosvjednici uzvikivali "ScoMo has to go" (ScoMo mora otići), referirajući se na premijera Scotta Morrisona, dok su drugi nosili transparente na kojima je pisalo: "Ne postoji klima B" i "Spasite nas iz pakla".

Slični prosvjedi održani su u australskoj prijestolnici Canberri i u Melbourneu koji su ovoga mjeseca među gradovima s najzagađenijim zrakom na svijetu.

U Melbourneu su, uz jaku kišu i oštar pad temperature, prosvjednici nosili transparente i uzvikivali "Ukinite fosilne budale" (Phase Out Fossil Fools"), "Otpustite ScoMo-a" i "Učinite fosilna goriva poviješću".

Morrison je više puta odbacio kritike da njegova vlada ne čini dovoljno po tom pitanju te je istaknuo za sidneyski radio 2GB kako je razočaravajuće da ljudi povezuju požare i vladino smanjenje predviđenih ciljeva u pogledu borbe protiv klimatskih promjena.

"Ne želimo ciljeve koji uništavaju poslove i ekonomiju, a koji ne mogu promijeniti činjenicu da postoje požari i slične stvari u Australiji", rekao je Morrison.

Liberalna stranka premijera Morrisona pobijedila je laburiste na izborima 2019. s platformom očuvanja velike industrije ugljena u Australiji.

Premijer države Victoria Daniel Andrews optužio je prosvjednike da su organizirali prosvjed u pogrešno vrijeme te da "zdravi razum" ukazuje da se time vežu policijske snage koje bi mogle biti upotrebljene drugdje.