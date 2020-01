Katastrofa u brojkama: U Australiji su već izgorjele milijarde dolara, a dim će još dugo gušiti tamošnju ekonomiju

Prve procjene materijalne štete u katastrofalnim australskim požarima, u kojima je dosad izgorjela površina veličine cijele Austrije, kreću se iznad 4,4 milijarde dolara, no razmjeri katastrofe šire se i na cijelu ekonomiju gdje će prvenstveno stradati poljoprivreda i turizam

Tada su požari pogodili naseljenija ruralna područja nego što je to slučaj ove sezone, i izgorjela je površina od oko 450 tisuća hektara. U požarima prošle i ove godine dosad je vatra zahvatila oko 8,4 milijuna hektara, odnosno površinu koja odgovara veličini cijele Austrije, a neke procjene sežu čak i do 10 milijuna hektara. Ljudske žrtve su zasad ipak niže jer je potvrđeno 28 smrtno stradalih, no brojka izgorjelih kuća i građevina se približava 6000.