Arapski i muslimanski čelnici žele 'preispitati' diplomatske odnose s Izraelom

Zajednički samit Arapske lige i Organizacije islamske suradnje (OIC) imao je za cilj uputiti snažnu poruku zbog tog neviđenog napada u Dohi, prijestolnici zemlje posrednika u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Po tekstu koji je AFP dobio na uvid, arapski i muslimanski čelnici pozvali su "sve države (...) da preispitaju diplomatske i gospodarske odnose s Izraelom i da pokrenu sudske postupke protiv njega".

Arapski susjedi Katra, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, kao i Egipat, Jordan i Maroko priznaju Izrael.

Čelnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka nisu sudjelovali u razgovorima, poslavši umjesto njih svoje visoke predstavnike.