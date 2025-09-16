Arapski i muslimanski čelnici žele 'preispitati' diplomatske odnose s Izraelom

Arapski i muslimanski čelnici okupljeni na samitu u Dohi pozvali su u ponedjeljak na "preispitivanje" odnosa s Izraelom nakon izraelskog napada na dužnosnike Hamasa u Katru prošli tjedan
Zajednički samit Arapske lige i Organizacije islamske suradnje (OIC) imao je za cilj uputiti snažnu poruku zbog tog neviđenog napada u Dohi, prijestolnici zemlje posrednika u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze.
Po tekstu koji je AFP dobio na uvid, arapski i muslimanski čelnici pozvali su "sve države (...) da preispitaju diplomatske i gospodarske odnose s Izraelom i da pokrenu sudske postupke protiv njega".
Arapski susjedi Katra, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, kao i Egipat, Jordan i Maroko priznaju Izrael.
Čelnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka nisu sudjelovali u razgovorima, poslavši umjesto njih svoje visoke predstavnike.
Nacrt deklaracije poziva također države članice da "koordiniraju napore koji imaju za cilj suspenziju pristupanja Izraela u Ujedinjene narode".
Američki državni tajnik Marco Rubio bio je u ponedjeljak u Jeruzalemu, što je bilo predviđeno prije napada na Katar, kako bi izrazio potporu Izraelu prije nego što nekoliko zapadnih zemalja na Općoj skupštini UN-a potkraj mjeseca prizna Palestinu. U utorak ga se očekuje u Dohi.
Rubio je u Jeruzalemu izrazio "nepokolebljivu potporu" SAD-a Izraelu za eliminaciju Hamasa, gotovo dvije godine nakon početka rata u Pojasu Gaze.
Izraelski napad na Katar, u kojem su poginula petorica pripadnika Hamasa i pripadnik katarske službe sigurnosti, izazvao je val osuda međunarodne zajednice, osobito bogatih monarhija u Zaljevu, saveznika Washingtona, kao i rijetko neodobravanje SAD-a, najvažnijeg saveznika Izraela, ali i bliskog saveznika Katara.