Ante Ramljak ponudio ostavku, od srijede neće voditi Agrokor?

Kako tportal neslužbeno doznaje, od dobro upućenog izvora bliskog izvanrednoj upravi Agrokora i tri izvora bliska dobavljačima, izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak u utorak je Vladi ponudio ostavku, a od srijede više neće ni biti na čelu posrnule kompanije

Opsežnu dokumentaciju s ugovorima u Agrokoru Ramljak je premijeru Andreju Plenkoviću dostavio prije dva tjedana, ali od tada pa do danas premijer nije komentirao što je u njoj pročitao.

To možda i ne bi bio toliki problem da AlixPartners , savjetnik za restrukturiranje Agrokora, nije kao podizvođača radova angažirao Texo Management koji tjedno Agokoru za svoje usluge fakturira račune u visini 243 tisuće kuna.

Zamjenik predsjednika HDZ-a, Gordan Jandroković boravio je u utorak u Varaždinu gdje potvrdio sastanke u Vladi.

'Imali smo sastanak u vrlo uskom krugu i ne želim odavati o čemu smo razgovarali. To su takve vrste sastanaka s kojim nikad nisam odavao takve vrste stvari, pa neću učiniti ni ovoga puta', kazao je Jandroković.

Upitan kad će premijer donijeti odluku o Agrokoru Jandroković je kazao kako će premijer donijeti odluku čim odluči da je to pravi moment.

Prema Lex Agrokoru Ramljak ima rok do 10. travnja ove godine za postizanje nagodbe s vjerovnicima, ali postoji i mogućnost da se zatražiti od suda produljenje roka za nagodbu do 10. srpnja kako bi se do tada moglo formirati Stalno vjerovničko vijeće.

Prema posljednjim najavama to će se i dogoditi.