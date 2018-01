Ante Gotovina na obljetnici akcije Maslenica: Rat nije bio naš izbor nego potreba

'Rat nije bio naš izbor nego potreba', kazao je general Ante Gotovina povodom 25. obljetnice vojno redarstvene operacije Maslenica. U Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar održava se središnja svečanost kojoj su pokrovitelji predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković

'25 godina je prošlo. Operacija Oluja je kruna rata, a Maslenica je u strateškom smislu prekretnica rata zbog nekoliko razloga. Tom operacijom spojili smo sjever i jug, pokazali da je hrvatska vojska u tom trenutku dosegla razinu organiziranosti da je u stanju izvesti takvu operaciju, to najbolje zna general Gotovina i pokazali smo svijetu da smo u stanju sami osloboditi okupirani teritorij. Našem političkom vodstvu dali smo snažnu polugu u jačanju političke pozicije na međunarodnoj sceni. Operacijom Maslenica smo osnažili vjeru u pobjednički karakter vojske i policije', rekao je Krstičević.

'Prije 25 godina na današnji dan započela je operacija Maslenica. Agresorske snage koje su do 22. siječnja bile gotovo u predgrađima Zadra odbačene su u dubinu tada okupiranih područja gdje su dvije godine kasnije dočekale potpuni poraz', rekla je u svom obraćanju predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Glavni ciljevi operacije postignuti su već nakon 72 sata te je deblokiran Zadar u čijemu je zaleđu tijekom tri dana oslobođeno i petnaestak sela, kao i bitne strateške točke - zrakoplovna baza Zemunik te Novsko ždrilo, čime je ponovno omogućeno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske.

Samo nekoliko mjeseci poslije izgrađen je, naime, pontonski most na Novskom ždrilu koji je potkraj srpnja 1993. godine pušten u promet. Njime se prometovalo sve do izgradnje novog Masleničkog mosta 1997. godine.

Glavne napadačke udare tijekom operacije izvršili su pripadnici profesionalnih gardijskih brigada, a za obrambeno djelovanje angažirani su pripadnici pričuvnih brigada. Od 22. do 25. siječnja u akciji je poginulo 13 branitelja, a u iduća dva dana još šest. No, u snažnim topničko-raketnim i tenkovskim, a povremeno i pješačko-diverzantskim napadima neprijatelja koji su uslijedili odmah nakon operacije, do 31. ožujka broj poginulih hrvatskih branitelja popeo se na 127.

Operacija Maslenica počela je istodobnim napadima kojima su u više smjerova potisnute neprijateljske snage prema Zemuniku, prometnicom Zadar-Maslenica prema Benkovcu, uz obalu prema Rovanjskoj i dalje prema Obrovcu. Tijekom slijedeća tri dana trajale su borbe u kojima je oslobođen Novigrad, Kašić, Maslenica i Smoković, na Velebitu su OS RH izbile na crtu Sveti Rok - Mali Alan - Tulove grede - Bobija, a 25. siječnja ovladale Škabrnjom i jakim neprijateljskim uporištem na Ražavljevoj glavici.

Odmah nakon operacije, na sinjskoj bojišnici je 27. i 28. siječnja, provedena i oslobodilačka akcija na brani Peruća, čime je otklonjena prijetnja srpske vojske da će srušiti branu što bi imalo katastrofalne posljedice.