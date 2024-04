Ankica odustala na pitanju za 34.000 eura. Znate li odgovor?

Mala nesigurnost za Ankicu nakon samouvjerene igre pojavila se tek na 12. pitanju koje je glasilo: „Tko je u ime supruga primio Nobelovu nagradu na svečanosti u Stockholmu?”. Odlučila je iskoristiti džoker „zovi” koji nije bio siguran i sumnjao je na odgovor pod C Winnie Mandela, na koji je i sama prvotno posumnjala. No, u međuvremenu se Ankica prisjetila da je bila riječ o nagradi za književnost dok su preostale ponuđene za mir – te je izabrala odgovor pod C Clementine Churchill i osvojila sjajnih 18.000 eura!