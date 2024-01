Escherovo djelo zaustavilo Zorana na pitanju za 18.000 eura

U ovotjednom izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš' imali smo prilike vidjeti dva izvrsna natjecatelja koji su se nakon duljeg razdoblja približili pitanjima za glavnu nagradu. Zoran Ranić pokazao je osim humora i znanje te je osvojio 10.000 eura, dok je student Danijel Kovačević osvojio 18.000 eura i u idućoj emisiji ga od 150.000 eura dijele samo tri pitanja

Zoran Ranić dolazi iz Zagreba, po zanimanju je turistički vodič i turistički pratitelj, voli igrati kvizove, a zanima ga i amatersko pilotiranje dronom. U današnjoj emisiji zapravo je nastavio sa svojim nastupom iz prošle, u kojoj je osvojio 300 eura.

Prvi džoker pola-pola iskoristio je na 11. pitanju. 'Most s jednim užetom Fausta Vrančića prvi je poznati nacrt...', glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori bili su: dizala, žičare, remorkera, pontona. Ostali su odgovori pod a i b, i to su bili oni između kojih se dvoumio, no odabrao je točan odgovor i osvojio 10.000 eura.

Preostala dva džokera Zoran je iskoristio na idućem pitanju u kojem se tražila slavna litografija M. C. Escher iz 1960. Naime, njegov džoker zovi, nažalost, nije znao odgovor, pa je zatražio i pomoć publike čiji su postotci najbliži bili za odgovore pod C i D. Srećom, odlučio je vjerovati svojem instinktu i odustati jer je točan odgovor bio pod A, 'Uspinjanje i silaženje', za koji je publika dala samo 21 %. Zoran bi izabrao taj odgovor, no s obzirom na to da je odustao, osvojio je 10.000 eura.

Drugi natjecatelj bio je 22-godišnji Danijel Kovačević, student računarstva iz Gundinaca. On je tek na desetom pitanju zatrebao džokera zovi jer nije znao tko je na filmu, u ovom desetljeću, glumio Maurizija Guccija i Enza Ferrarija. Ponuđeni su odgovori: Adam Sandler, Adam Levine, Adam Scott i Adam Driver. Džoker mu je rekao da bi trebao biti Adam Driver, što je on i prihvatio te osvojio 5000 eura.