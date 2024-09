Analitičari: Sve se odvija kako to želi Netanyahu, ali očito i neki drugi

'Pokazalo se da Izrael zna voditi obavještajno-vojne operacije u onom trenutku kada je to pokazala potreba. Brojni pokazatelji su bili da će Izrael imati ogromne gubitke u slučaju ulaska oružanih i oklopno-mehaniziranih postrojbi na područje Gaze zbog Hamasove infrastrukture. To se nije dogodilo. Izrael je naučio lekciju. Sve strane, uključujući Hamas, također su naučile vrlo grubu lekciju o tome kako se treba ponašati odgovorno u međunarodnim odnosima te da nasilje nije rješenje. Isto kao i hutisti. Hutistima će ovo što su Izraelci zapalili, gorjeti danima. Međutim, to je i poruka Iranu između ostalog', kazao je Akrap.

Sraz Izraela i Libanona

Vojni analitičar Marinko Ogorec rekao je kako se Libanon i Izrael vrlo teško mogu usporediti, a pogotovo Hezbolah i Izrael.

'U ovom slučaju Hezbolah je taj koji je cilj izraelskog djelovanja. Libanon praktički je država koja raspolaže s oružanim snagama koje su doslovno simboličke, ako ih tako možemo nazvati, da nisu, tamo ne bi prevladao Hezbolah kao specifična vojna struktura', rekao je.

Dodao je da je Hezbolah bio organiziran, strukturiran, uvježbavan od strane Irana, bez daljnjega i produžena ruka Iranu, koji ga je i stvorio u obliku odrezane vojne organizacije.

Hezbolah je sada, ustvrdio je Ogorec, doživio vrlo teške udarce.

'Prvi udarac je bio sa ovim pejdžerima. Zapravo, prvi udarac je bio s likvidacijom njegovih pojedinih čelnika. Pejdžeri su napravili izuzetno veliku ulogu. Prodrmali su Hezbolah potpuno, iz prostog razloga što njega kao i svaku organizaciju , promatrati kao organizam. Znači, kad govorimo upravo o komunikaciji i sustavu veza, to je živčano tkivo jedne vojne strukture. I sada, kada to živčano tkivo takve strukture doslovno kompromitirate ovakvim udarom kao što je bilo s pejdžerima i voki tokijima, plus što praktički u nekoliko sekundi izbacite jednu cijelu brigadu časnika srednje i niže razine, onda je to strahoviti udarac', kazao je.