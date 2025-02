Analitičar o Milanovićevom planu za obljetnicu Oluje: Milanović je preduhitrio HDZ

Tomu je dodao da “nema državnog blagdana koji se može snažnije, emotivnije i istinitije povezati uz pobjedu i slavu Hrvatske vojske nego što je to 5. kolovoza” te naglasio kako bi vojni mimohod bio “prilika da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske pokažu i predstave svoju spremnost i sposobnost da štite hrvatske granice i jamče sigurnost hrvatskim ljudima", piše N1.

“Treba uvažiti da imamo tri okrugle povijesno važne obljetnice – Dan državnosti, operaciju Oluja i operaciju Bljesak. Uoči Dana državnosti, 28. svibnja obilježavamo i Dan Hrvatske vojske. Koji god datum bude određen za održavanje mimohoda, Oružane snage RH bit će spremne”, poručio je Anušić koji je veliki vojni mimohod povodom 30. obljetnice Oluje najavio još sredinom prosinca prošle godine.

“Potez koji dobro odjekuje na desnici”

Drugim riječima, ove bi godine središnju proslavu godišnjice Oluje u Kninu nadomjestio vojni mimohod u Zagrebu. Nezadovoljstvo time već su iskazali gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić i šibensko-kninski župan Marko Jelić, inače obojica s iste Nezavisne liste. Slična situacija bila je 2015. godine, na 20. obljetnicu olsobođenja, kada je Milanović bio premijer, a Kolinda Grabar Kitarović predsjednica Republike. Tada se na istovjetnu Milanovićevu inicijativu na koncu našlo kompromisno rješenje pa je vojni mimohod u Zagrebu održan 4. kolovoza, a proslava u Kninu uobičajeno 5. kolovoza.

Tim povodom N1 je upitao PR stručnjaka i komentataora Krešimira Macana je li možda na pomolu novi konflikt između Pantovčaka i Banskih dvora. No on smatra da Milanovićev prijedlog nije ni upućen radi stvaranja prijepora.

“Milanović ovime dobro igra na desnici. To je potez koji na desnici dobro odjekuje. Vlada je vjerojatno htjela izaći s tom inicijativom, ali je zakasnila pa je Milanović to iskoristio. Sada će se zasluge za mimohod pripisati njemu. Osim toga, sličan mimohod jednom je on već organizirao dok je bio premijer”, kazao je Macan.