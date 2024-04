Amerikanci su iranske dronove rušili tehnologijom nalik onoj u Ratovima zvijezda

od amerike do indije

Američki sustav obrane od balističkih projektila Aegis (BMD), kojim upravlja Agencija za obranu od projektila (MDA) u partnerstvu s mornaricom, sastoji se od više elemenata na moru i kopnu. On uključuje desetke razarača klase Arleigh Burke , kao i sve manji broj krstarica klase Ticonderoga, posebno konfiguriranih za podršku u BMD misijama. U kompleks su uključeni i fiksni objekti Aegis Ashore u Rumunjskoj i Poljskoj, a treća lokacija na Havajima zasad se koristi samo za testiranje.

Nije pak poznato to da je SM-3 ranije korišten protiv stvarnih neprijateljskih prijetnji, ali se testira već desetljećima. Analitičari ocjenjuju da bi prva borbena uporaba ovog projektila bila velika prekretnica za program SM-3 jer se suočio s dugim, izazovnim, pa čak i kontroverznim razvojem. Ističu i da SM-3 može obraniti mnogo veće područje od naprednijih balističkih projektila od svog pandana SM-6, koji pogađa prijetnju u njezinoj terminalnoj fazi.

Upućeni portal The War Zone, koji je prvi ukazao na to da je na Zagreb u ožujku 2022. pao izviđački dron Tu-141 te da je najvjerojatnije lansiran iz Ukrajine, smatra da postoji nekoliko potvrda toga da su Amerikanci u zaštiti Izraela premijerno koristili SM-3. Njihovi analitičari kažu da se na objavljenim snimkama jasno vidi egzosfersko presretanje, odnosno presretanje u najvišem sloju Zemljine atmosfere. To, kako tvrde, potvrđuju 'pramenovi', a oni bi mogli biti posljedica odvajanja ubojnih vozila od ostatka presretača ili stvarnog udara u ciljani iranski projektil.

SM-3 se razvio iz provjerenog dizajna SM-2 Block IV, a koristi isti raketni pojačivač na čvrsto gorivo i raketni motor s dvostrukim potiskom za prvi i drugi stupanj leta, ali i upravljački i sustav navođenja projektila na srednjem kursu za manevriranje u atmosferi. Kako bi podržao prošireni domet egzosferskog presretanja, dodatni potisak projektila osiguran je u trećem stupnju, a sadrži i dvostruki pulsni raketni motor za ranu egzosfersku fazu leta.