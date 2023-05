Amerikanci popustili, Ukrajina dobiva avione F-16!

od amerike do indije

Ukrajinski dužnosnici, uključujući i predsjednika Volodimira Zelenskog , mjesecima lobiraju kod zapadnih saveznika da im pošalju avione F-16 navodeći kako su im oni prijeko potrebni za obranu. Iako su neke od europskih država sklone toj opciji, kao problem se do sada postavljala nevoljkost SAD-a, koji proizvodi navedenne avione, da to odobri. Naime, prema uvjetima originalne prodaje savezničkim državama, ako neka od država koja je kupila američke avione želi tu tehnologiju prodati trećoj zemlji, potrebno je odobrenje SAD-a.

Kako je tportal već pisao, obuka pilota na F-16 prema programu Američkog ratnog zrakoplovstva traje godinu i pol, a prije nego sjednu u te avione, budući piloti prolaze obuku na turboelisnom trenažeru tipa T-6 Texan II, pa onda još sedam mjeseci na supersoničnom T-38 Talon. Ukrajinski piloti bi mogli značajno smanjiti to vrijeme s obzirom na to da su svi prošli i temeljnu i naprednu obuku na supersoničnim avionima sovjetske proizvodnje, no, svejedno bi im obuka za F-16 morala trajati više mjeseci, pri čemu bi se prvih mjesec dana upoznavali s osnovnim sustavima, nakon čega bi uslijedilo nekoliko mjeseci obuke na simulatorima, a tek potom višemjesečna borbena obuka.

Yahoo News je objavio interni dokument Američkog ratnog zrakoplovstva u kojem se zaključuje da bi se ukrajinske pilote moglo obučiti za samo četiri mjeseca, a koji proizlazi iz ocjenjivanja dvaju ukrajinskih pilota, jednog s MiG-a 29, a drugog sa Su-27. Obojica su na simulatoru za F-16, nakon kraćeg upoznavanja s avionom, bili sposobni izvesti zahtjevnije manevre poput slijetanja nakon gubitka motora te provesti borbene misije.

Amerikanci predstavljaju F-16 kao relativno jeftin oružani sustav visokih performansi. To je jednomotorni nadzvučni lovac sposoban za borbe u zraku, kao i napade na ciljeve na zemlji, koji može letjeti u svim vremenskim uvjetima, a domet mu je oko 860 kilometara. Nabava navedenog aviona bila bi značajna nadogradnja ukrajinske flote koja se bazira na avionima Su-24 i Su-27 te MiG-29, od kojih su neki ostali još iz doba Sovjetskog Saveza, a dio su im nedavno isporučili Poljska i Slovačka.