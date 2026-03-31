Amerikanci gađali Iran novim projektilom: Što znamo o tajanstvenom oružju

Nova američka raketa, poznata kao Precision Strike Missile (PrSM), našla se u središtu pozornosti nakon što je, prema analizama stručnjaka i medijskim izvješćima, pogodila sportsku dvoranu i školu na jugu Iran na početku rata

Prema lokalnim iranskim izvorima, u napadu i okolnim eksplozijama poginula je najmanje 21 osoba, uključujući djevojčice koje su u tom trenutku igrale odbojku. Riječ je o novoj generaciji američkog projektila koji je tek nedavno izašao iz faze testiranja i još uvijek je obavijen velom tajne. Američka vojska nije objavila ključne podatke poput maksimalnog dometa, preciznosti ili količine eksploziva koju nosi. Čak ni službena oznaka još nije u potpunosti standardizirana u vojnim sustavima.

Razvijen nakon raspada važnog sporazuma Kako piše NY Times, razvoj ovog projektila započeo je 2019., neposredno nakon raspada nuklearnog sporazuma, koji je desetljećima ograničavao razvoj projektila srednjeg dometa između SAD-a i Rusije. Da je taj sporazum ostao na snazi, ovakav projektil bio bi zabranjen. PrSM bi trebao zamijeniti stariji sustav ATACMS iz 1980-ih, uz znatno veći domet – procjenjuje se više nego dvostruko veći. Kako se lansira? Raketu proizvodi američka obrambena kompanija Lockheed Martin u pogonu u saveznoj državi Arkansas. Iako točan broj proizvedenih projektila nije poznat, Pentagon je već uložio stotine milijuna dolara u njihovu nabavu i razvoj. PrSM se lansira s mobilnih platformi, uključujući sustave HIMARS i M270. M270 može nositi dva takva paketa, odnosno ukupno četiri projektila. Nakon lansiranja, vozila se brzo premještaju kako bi izbjegla protuudar.

Prema podacima Američkog središnjeg zapovjedništva, PrSM je korišten već u prvim satima sukoba, lansiran iz mobilnih sustava u pustinjskoj okolini. Ove rakete mogu djelovati izvan dosega iranske protuzračne obrane, što ih čini posebno opasnima. Točna lokacija s koje su lansirane ostaje nepoznata, iako su američke snage ranije koristile baze u Perzijskom zaljevu, uključujući Bahrein i Kuvajt. Ključno oružje budućih ratova Sve upućuje na to da Pentagon ovaj projektil smatra jednim od ključnih sustava za buduće sukobe.