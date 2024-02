Amerika strahuje: Je li izlet Tuckera Carlsona u Moskvu velika pobjeda Putina?

'Ovdje smo kako bismo intervjuirali predsjednika Rusije Vladimira Putina . Uskoro ćemo to učiniti', rekao je Carlson u videu objavljenom na X-u, pohvalivši se da će biti prvi zapadni novinar koji će intervjuirati ruskog predsjednika od početka invazije na Ukrajinu.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX

Iako je tehnički istinito to da će biti prvi zapadni novinar koji će intervjuirati Putina od početka invazije na Ukrajinu, Carlson prelazi preko nekih važnih činjenica. Bivša zvijezda FOX-a zapravo radi upravo ono za što je optužio zapadne medije da čine kada izvještavaju o ratu u Ukrajini. Istina je to da niti jedan zapadni novinar nije intervjuirao Putina od početka rata, ali to se nije dogodilo zbog nedostatka pokušaja, nego zato što Putin nije htio razgovarati s njima.

Christiane Amanpour s CNN-a reagirala je na Carlsonovu tvrdnju kazavši da je to apsurdno mišljenje i da će nastaviti tražiti intervju s Putinom, kao što su to godinama radili s te mreže.

Carlson je poznat po krajnje desničarskim stavovima i širenju teorija zavjere te dugogodišnjoj suradnji s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Istovremeno se pred američke predsjedničke izbore, koji će se održati krajem godine, a na kojima će se Trump pokušati vratiti u Bijelu kuću, u javnosti stvara dojam da bi lakše surađivao s Rusijom i Putinom, što bi pridonijelo bržem kraju rata na štetu Ukrajine.