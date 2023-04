Američki planovi za Ukrajinu osvanuli na društvenim mrežama

Pentagon istražuje tko je kriv za curenje tajnih dokumenata koji su objavljeni na Twitteru i Telegramu.

Kako navodi NYT, vojni analitičari smatraju da su dokumenti objavljeni u ponešto promijenjenom sadržaju u odnosu na ono što se nalazilo u originalima.

Naime čini se da su u verziji koja je izašla na društvene mreže uveličavane američke procjene ukrajinskih gubitaka, a jednako suspektno su umanjene procjene Pentagona o ruskim gubicima. Takav modus operandi upućuje na to da bi iza svega mogla stajati Moskva, odnosno netko blizak Kremlju, piše The New York Times.