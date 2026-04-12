Američka vojska: Počinjemo s blokadom svih brodova koji plove u i iz Irana

"Blokada će se provoditi nepristrano prema plovilima svih država koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze te prema obalnim područjima, uključujući sve iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu. Snage CENTCOM-a neće ometati slobodu plovidbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac prema i iz neiranskih luka", stoji u priopćenju CENTCOM-a objavljenom na društvenim mrežama, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da će američka mornarica započeti blokadu Hormuškog tjesnaca.

CENTCOM je dodao da će dodatne informacije komercijalnim pomorcima biti dostavljene putem službene obavijesti prije početka blokade.