Alarm u sibirskom gradiću, uključio se i State Department: 'Rusi, učinite to brzo!'

Ruske vlasti istražuju incident u laboratoriju za proučavanje posebno opasnih zaraznih bolesti u Sibiru, nakon kojeg je preminula 28-godišnja djelatnica. Zasad nije službeno utvrđeno kojem je uzročniku bila izložena, no čelnik susjedne Burjatije ranije je izjavio da je žena umrla 'moguće od kuge'
Ruske zdravstvene vlasti tvrde da je epidemiološka situacija stabilna, dok neslužbene informacije govore da je pod nadzor stavljeno gotovo 200 ljudi.
Incident se dogodio u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Šelehovu, nedaleko od Irkutska, objavila je ruska državna agencija TASS.
Ruska savezna služba za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi, Rospotrebnadzor, zasad nije objavila što je točno moglo biti oslobođeno tijekom laboratorijskog incidenta.
Poznato je da je preminula jedna djelatnica laboratorija, kojoj je dijagnosticirana upala pluća nepoznatog uzroka.
„Sanitarna i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti te gradovima Irkutsku i Šelehovu je stabilna“, priopćio je Rospotrebnadzor.
Dodali su da su poduzete posebne epidemiološke mjere povezane sa slučajem zaposlenice instituta.
'Moguće je da je umrla od kuge'
Dodatnu zabrinutost izazvala je izjava Alekseja Cidenova, čelnika susjedne ruske republike Burjatije.
On je ranije rekao da je preminula djelatnica imala 28 godina te da je „moguće da je umrla od kuge“. Istodobno je naglasio da na području Burjatije nema žarišta kuge.
Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev pozvao je građane da ostanu mirni. Objavio je da je održana izvanredna sjednica regionalne protuepidemijske komisije na kojoj je sudjelovao i glavni ruski državni sanitarni liječnik.
Sastanak je sazvan zbog „sumnje na posebno opasnu infekciju kod stanovnice regije“.
Radnicima naredili da nose maske
Mjere opreza uvedene su i izvan samog laboratorija. Tvornica aluminija koja se nalazi u blizini svojim je zaposlenicima preporučila nošenje zaštitnih maski.
Direktor tvornice Artem Fominikh također je pozvao na smirenost, upozorivši da kruže brojne glasine i proturječne informacije.
„Svi identificirani bliski kontakti nalaze se pod liječničkim nadzorom. Trenutačno nemaju simptome bolesti, a rezultati njihovih laboratorijskih testiranja su negativni“, rekao je.
Gotovo 200 ljudi pod nadzorom?
Neovisni regionalni medij Liudi Baikala objavio je, pozivajući se na neslužbene informacije, da je gotovo 200 ljudi stavljeno pod medicinski nadzor u bolnici u Šelehovu, u koju je bila primljena i preminula laboratorijska djelatnica.
Isti izvor navodi da je karantena uvedena i u najmanje jednom rodilištu u gradu. Ruske vlasti zasad nisu službeno potvrdile te podatke.
Bivši čelnik Rospotrebnadzora Genadij Oniščenko izjavio je za TASS da infekcija „najvjerojatnije nije kuga“, ali tvrdi da ni u slučaju potvrde bolesti ne bi trebalo doći do njezina širenja.
Zašto je plućna kuga posebno opasna?
Kugu uzrokuje bakterija Yersinia pestis, a pojavljuje se u nekoliko oblika.
Za razliku od bubonske i septikemijske kuge, koje su najčešće povezane s kontaktom sa zaraženim buhama, životinjama ili tkivom, plućna kuga može se prenositi s čovjeka na čovjeka respiratornim kapljicama.
Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oboljeli od plućne kuge mogu razviti visoku temperaturu, glavobolju, slabost te brzo napredujuću upalu pluća praćenu otežanim disanjem, bolovima u prsima i kašljem.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da kuga može imati visoku stopu smrtnosti ako se ne liječi, ali da se učinkovito liječi antibioticima, uz odgovarajuće mjere kojima se sprečava daljnji prijenos.
Amerikanci prate situaciju
Slučaj prate i američke vlasti. Glasnogovornik State Departmenta potvrdio je CNN-u da je Washington upoznat s informacijama o mogućoj smrti povezanoj s plućnom kugom u Rusiji.
„Pomno pratimo situaciju s CDC-om i drugim partnerima. Mnogi detalji još nisu potvrđeni“, poručio je.
SAD je pozvao ruske vlasti da što prije objave točne i transparentne informacije o incidentu.
Ruske vlasti zasad naglašavaju da nema znakova širenja bolesti, dok točan uzrok smrti laboratorijske djelatnice i priroda incidenta još nisu službeno potvrđeni.