Alarm u sibirskom gradiću, uključio se i State Department: 'Rusi, učinite to brzo!'

Ruske vlasti istražuju incident u laboratoriju za proučavanje posebno opasnih zaraznih bolesti u Sibiru, nakon kojeg je preminula 28-godišnja djelatnica. Zasad nije službeno utvrđeno kojem je uzročniku bila izložena, no čelnik susjedne Burjatije ranije je izjavio da je žena umrla 'moguće od kuge'

Ruske zdravstvene vlasti tvrde da je epidemiološka situacija stabilna, dok neslužbene informacije govore da je pod nadzor stavljeno gotovo 200 ljudi. Incident se dogodio u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Šelehovu, nedaleko od Irkutska, objavila je ruska državna agencija TASS. Ruska savezna služba za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi, Rospotrebnadzor, zasad nije objavila što je točno moglo biti oslobođeno tijekom laboratorijskog incidenta.

Poznato je da je preminula jedna djelatnica laboratorija, kojoj je dijagnosticirana upala pluća nepoznatog uzroka. „Sanitarna i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti te gradovima Irkutsku i Šelehovu je stabilna“, priopćio je Rospotrebnadzor. Dodali su da su poduzete posebne epidemiološke mjere povezane sa slučajem zaposlenice instituta. 'Moguće je da je umrla od kuge' Dodatnu zabrinutost izazvala je izjava Alekseja Cidenova, čelnika susjedne ruske republike Burjatije. On je ranije rekao da je preminula djelatnica imala 28 godina te da je „moguće da je umrla od kuge“. Istodobno je naglasio da na području Burjatije nema žarišta kuge. Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev pozvao je građane da ostanu mirni. Objavio je da je održana izvanredna sjednica regionalne protuepidemijske komisije na kojoj je sudjelovao i glavni ruski državni sanitarni liječnik. Sastanak je sazvan zbog „sumnje na posebno opasnu infekciju kod stanovnice regije“.