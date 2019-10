Školski sindikati naljutili Aladrovića: Nema više ucjena!

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, po završetku jutrošnjeg sastanka s predstavnicima 11 sindikata javnih službi kojeg su ubrzo nakon početka napustili prosvjetni sindikati, poručio je da Vlada neće pristati na sindikalne ucjene. To je stav Vlade, a pojedini ministri mogu imati svoje pojedinačne stavove, kazao je odgovarajući na pitanje o ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Konstatirao je da je Vlada stabilna dok ima većinu u Saboru, a ima li je vidjet će se vrlo skoro, prilikom glasanja o proračunu

Odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka, ministar Aladrović rekao je da je na početku bio 'određeni performans sindikata osnovnih i srednjih škola' koji su htjeli 'privatizirati sastanak'. 'Razgovaramo s 11 sindikata, a ne dva', kazao je Aladrović. Vlada će do četvrtka odlučiti hoće li platiti štrajk, dodao je.

Iz Ministarstva su poručili da su konzultacije održane u duhu dobre suradnje između socijalnih partnera, na kojima su predstavnici sindikalnih središnjica i poslodavaca iznosili stavove i prijedloge vezano uz visinu minimalne plaće za iduću godinu.Ministar Aladrović će, u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi do kraja listopada predložiti visinu minimalne plaće.

Komentirao je i sindikalni zahtjev o povećanju plaća od 18,3 posto.

'Moramo biti realni i živjeti u okvirima financijskih mogućnosti. Vlada koja štiti interese svih građana Hrvatske na to ne može pristati. To smo objasnili predstavnicima sindikata i svima je otprilike jasno da je to nerealan zahtjev', ustvrdio je Aladrović.

Po pitanju (ne)stabilnosti Vlade, odgovorio je da je Vlada stabilna dok ima potporu Sabora. 'Odgovorno i kvaliteno radimo i tako ćemo nastaviti', poručio je Aladrović, dodajući da se izglasavanje državnog proračuna očekuje u 11. mjesecu u Saboru, kada će se 'vrlo jasno vidjeti sve pozicije svih koalicijskih partnera'.