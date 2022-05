Admiral Bauer, šef Vojnog odbora NATO-a, u Zagrebu: Putin se preračunao, Ukrajina je u pobjedničkoj poziciji

Admiral Rob Bauer, predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a, gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako smatra da je ruski predsjednik Vladimir Putin htio srediti Ukrajince, pobijediti NATO te podijeliti SAD i Europu. 'Međutim, dobio je sasvim suprotno. Ukrajina još nije pala i mi smo ujedinjeniji nego ikad prije', poručio je, dodajući da je Putin strateški pogriješio i da se preračunao

'Jedna je da će jedna od ove dvije strane pobijediti ili, ono što je vjerojatnije, da neće biti jasnoga pobjednika i u toj situaciji se nadamo i očekujemo početak pregovora kako bi se pronašlo diplomatsko rješenje za razrješavanje ovoga spora. Ukrajina je pobjedničkoj poziciji. Teško je reći kako će to na kraju završiti', dodao je.

'Mislim da Ukrajina može pobijediti u ovom ratu. Jako je teško, međutim moramo pomoći Ukrajini kao što i činimo, te ćemo to nastaviti činiti koliko god je potrebno', rekao je Bauer za Dnevnik HRT-a.

'Hrvatska je uključena u brojne misije poput one na Kosovu, u Iraku, te sudjeluje u različitim borbenim skupinama koje se trenutno formiraju kako bismo se mogli dobro postaviti na istočnoj strani', rekao je Bauer. U sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a Hrvatska šalje 70 vojnika u Mađarsku.

'Sada općenito radimo na planiranju, planiramo borbene skupine poput one u Mađarskoj i o tome postoji li potreba za više vojnika. Bude li potrebe, i to je moguće, razgovarat ćemo o tome no trenutno je točno što ste rekli u vezi broja vojnika', rekao je Bauer odgovarajući na pitanje hoće li biti potrebe za angažiranjem dodatnih snaga.

Zbog Ukrajine prvi put je donesena odluka o uspostavi snaga za brzi odgovor NATO-a. Upitan u kojem smjeru će ići snaženje obrambene spremnosti Saveza, Bauer je odgovorio: 'Ono što je zanimljivo, unutar nekoliko tjedana nakon invazije Ruske federacije na Ukrajinu bilo je do 40 tisuća snaga pod zapovjedništvom vrhovnog zapovjednika u Europi i to je više od snaga spremnosti u NATO-u, imali smo veći broj nego što smo očekivali, to je jako važno za međunarodnu zajednicu. Važno je da smo pokazali da možemo brzo reagirati i ne samo da su oni bili na terenu, nego su bili i na moru i u zraku, i tamo su bili jako brzo'.