Abortivne pilule dobile zeleno svjetlo: Pitali smo ginekologe za prednosti i rizike

Nakon zelenog svjetla Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) za abortivnu pilulu Mifegyne 200 (mifepriston), a lani i tabletu Mispregnol 400 (misoprostolum), na hrvatskom je tržištu dostupna ključna kombinacija lijekova za medicinski abortus, odnosno neinvazivnu metodu prekida neželjene trudnoće ili pobačaja u slučaju patološke trudnoće, a kao alternativa kirurškom obavljanju pobačaja

'Samo uz primjenu u strogo kontroliranim uvjetima tableta je dobra jer se potencijalno izbjegava kiretaža. U više od 50 posto slučajeva dolazi do spontanog kompletnog pobačaja pa ženu ne treba kiretirati, a to je jako bitno jer kod svake kiretaže dolazi do određenog stupnja oštećenja endometrija, unutarnjeg sloja maternice', objašnjava ginekolog Mićo Rosso, vlasnik osječke Poliklinike Rosso.