80 godina Hrvatskog saveza slijepih: I dalje ne vidimo, ali vidljivi smo nego ikad

Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Kruno Drenski je, predstavljajući postignuća Saveza tijekom osam desetljeća, naglasio da osobe s oštećenjem vida više nisu ''pasivni promatrači" društvenih procesa, nego ravnopravni i aktivni sudionici spremni preuzeti inicijativu i odgovornost u društvu u kojem žive.

''Danas odajemo priznanje svim prethodnim generacijama članova, volontera, djelatnika i partnera koji su radom, znanjem i predanošću stvorili temelje na kojima danas stojimo... Više nismo sami. Ravnopravni smo dio šire europske i globalne zajednice osoba s oštećenjem vida, zajednica koja dijeli iskustva, znanja i snagu zajedničkog djelovanja'', kazao je.

Drenski je ustvrdio da se uveliko promijenio položaj slijepih u hrvatskom društvu. ''I dalje ne vidimo, ali smo vidljiviji nego ikad prije. Snažnije zagovaramo svoja prava i glasnije izražavamo svoje potrebe i mogućnosti", kazao je.

Višedesetljetna borba za prava osoba sa oštećenjem vida tijekom 2024. doživjela je, kaže, povijesni i revolucionarni iskorak zbog dva ključna zakona koji su korjenito promijenili položaj osoba sa oštećenjem vida u Hrvatskoj.

''To je, naravno, zakon o osobnoj asistenciji, koji nam jači pravo na videćeg pratitelja, a i zakon o inkluzivnom dodatku koji osigurava sredstva slijedi za pokrivanje troškova nastalih invaliditetom'', kazao je Drenski.

Na svečanosti pod pokroviteljstvom Vlade govorio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuvši da Hrvatski savez slijepih generacijama pomaže svojim članovima da budu aktivni sudionici društvenog i gospodarskog života Hrvatske.

''Znam da iza ovih 80 godina ne stoji samo jedna institucija, nego i tisuće pojedinaca koji su svojim angažmanom, znanjem i solidarnošću gradili zajednicu koja pruža podršku i otvara mogućnosti drugima'', kazao je Šušnjar.

O položaju i značaju Hrvatskog saveza slijepih govorili su i pravobranitelj za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić, državni tajnici u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvu zdravstva Ivan Vidiš i Renato Mittermayer.

Na skupu je govorio i izvršni direktor Europske unije slijepih Lars Bosselmann i izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih Andreja Veljača, a u sklopu svečanosti uručene su i zahvalnice predstavnicima ministarstava, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva i Zajednice saveza osoba s invaliditetom SOIH.