'2018. može biti godina obnovljenog samopouzdanja i ponosa'

Britanska premijerka Theresa May obećala je u nedjelju u novogodišnjem obraćanju 'uspješni' izlazak svoje zemlje iz Europske unije, jačanje britanske ekonomije i izgradnju pravičnijeg društva za sve

Neovisno o tomu jesu li glasali za ili protiv brexita na referendumu u lipnju 2016. 'većina ljudi samo želi da vlada osigura dobar brexit i to je ono što radimo', kazala je.

May je kazala kako je 2017. za Britaniju bila 'godina napretka' u kojoj su pokrenuti dvogodišnji pregovori o izlasku iz EU.

'Uspješni brexit je ključan no to neće biti kraj naših ambicija. Također moramo osigurati promjene ovdje i sada na pitanjima koja su važna za svakodnevni život ljudi', kazala je May.

Obećala je 'uravnoteženi pristup proračunskoj potrošnji tako da se naš dug smanji a da ipak možemo ulagati u stvari koje su važne - naše škole, našu policiju i našu dragocjenu nacionalnu zdravstvenu zaštitu'.