Znanstvenici imaju novi način promatranja svemira, izgleda fantastično

Koristeći podatke prikupljene tijekom pedesetak godina istraživanja Sunčevog sustava moguće je izraditi vrlo dojmljive vizualizacije dalekih svijetova

Novi program Worlds Beyond Earth u planetariju Hayden u American Museum of Natural History u New Yorku (SAD) prikazuje slike nastale korištenjem podataka tijekom 50 godina svemirskih misija, prikupljenih pomoću robotskih sondi, teleskopa i simulacija u superračunalima američke svemirske agencije NASA-e, Europske svemirske agencije i Japanske svemirske agencije od sedamdesetih godina prošlog stoljeća.



I drugi američki planetariji, poput Adlera u gradu Chicagu, koriste vizualizaciju podataka oslanjajući se na istraživanja planetarnih orbita, mapa površina i lokacije svemirskih letjelica.