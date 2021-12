Završila druga sezona Samsung Odyssey Masters turnira: Prošlogodišnji pobjednici turnira uspješno obranili naslov

Završila je druga sezona Samsung Odyssey Mastersa - turnira u igri PUBG: Battlegrounds! Nakon prve, izrazito uspješne sezone, Good Game i Samsung odlučili su proširiti priču i u turnir dodati još zemalja natjecatelja. Tako smo u prvom izdanju mogli gledati samo timove iz regije dok su im se u ovom izdanju pridružili mađarski, poljski, slovački i češki timovi

Turnir je strukturiran u četiri faze: scrim mečevi, 3 grupe otvorenih kvalifikacija, 1 gupa zatvorenih kvalifikacija i finale. U scrim mečevima najslabiji timovi su ispali iz natjecanja a 48 boljih prošlo je u fazu otvorenih kvalifikacija. Top dva tima iz svake od tri runde kvalifikacija osigurali su direktan prolazak u finale, dok su oni lošije plasirani imali priliku još jednom izboriti svoje mjesto kroz zatvorenu rundu kvalifikacija.

Grupa A igrala se 29. i 30. studenog a najbolji timovi bili su Sniip Team (Adria) i Cryptova (CZ SK). Grupa B odigrana je 4. i 5. prosinca a u finale su prošli Stuckers (PL) i TaTu HuniEs (Adria). Sljedeća dva dana odigrana je i posljednja grupa kvalifikacija, iz koje su se u finale kvalificirali timovi Bez Padáku Hop (CZ SK) i Gifted.uRage (CZ SK). Timovi koji su u navedenim grupama ostvarili lošije rezultate, tj. zauzeli pozicije od trećeg do sedmog mjesta imali su priliku svoje vještine dokazati još jednom, u Relegation grupi. Iz ove grupe koja se se igrala 15. i 16. prosinca posljednja slobodna mjesta u finalu zauzeli su timovi Team Diamond i FADEE Gaming. Ovih osam timova 20. i 21. prosinca pridružilo se timovima koji su direktno pozvani u finale, a to su: Entropiq (CZ SK), MForce (Adria), Hall of Games (Adria), Polish Power (PL), Heet Esports (HU), Grindmore (HU), Vikurvi (CZ SK), i The Boys (PL).