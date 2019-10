Zanima vas što je Windows 10x? Evo što smo uspjeli doznati

Čini se kako je Windows 10x tek modul koji Microsoftovom operativnom sustavu omogućuje funkcioniranje na novim korisničkim sučeljima

Iz Microsofta zasad nije stiglo puno pojedinosti o Windows 10x. Evo što je dosad poznato:

rano izdanje tog operativnog sustava pogonit će Surface Neo (ima drugi zaslon nazvan WonderBar);

trebao bi se pojaviti krajem iduće godine na uređajima s Intelovim procesorima koje će proizvesti Asus, Dell, HP i Lenovo;

podržavat će aplikacije za desktop Win32, web aplikacije i one iz trgovine Windows Store, koristeći pritom i tajanstvenu tehnologiju koja štedi bateriju;

izbornik Start imat će launcher nalik onima na pametnim telefonima, a pločice (Live Tiles) bi mogle biti uklonjene.

Čini se kako je Windows 10x tek modul koji Microsoftovom operativnom sustavu omogućuje funkcioniranje na novim korisničkim sučeljima.

Što su Windows 10 danas, pitanje je sad

Sve skupa iznova aktualizira pitanje što su doista Windows danas. Dugo su se u Redmondu voljeli pohvaliti kako taj operativni sustav pogoni sve i svašta, od igraće konzole Xbox One preko HoloLensa do smartfona. Dio korisnika ukazivao je na to da te platforme nisu podržavale tradicionalne aplikacije za Windows (ili bilo koje, kao što je bio slučaj s Xboxom) ili funkcionalnosti na koje su navikli (poput izbornika Start, recimo).

Microsoftovi inženjeri bi u odgovorima na te prigovore naglasili kako je svaki od tih uređaja dijelio nemali udio iste okosnice na kojoj počiva Windows. To bi danas, kad Windows postaje modularni operativni sustav, moglo biti točnije nego ikad prije.

U Microsoftu su, naime, prionuli gradnji novog operativnog sustava Windows Core OS (WCOS), koji bi trebao poslužiti kao temelj za modularne Windowse. Moguće ga je upariti s različitim korisničkim sučeljima za različite vrste zaslona prilagodbom nečeg što u Microsoftu nazivaju Composable Shell (CShell) svakom novom sučelju.