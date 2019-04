Za ovom aplikacijom luduju i klinci u Hrvatskoj, a evo što sve roditelji trebaju znati o njoj

Jako popularna društvena platforma tijekom prošle dvije godine oduševila je mlade diljem svijeta, a sve je popularnija i kod nas. Evo što sve trebate znati o TikToku

Kao što je to bilo na nekad popularnom Vineu, na TikToku mogu se objavljivati kratka videa, a teme su različite - od ozbiljnih do humorističnih. Kao što je to slučaj pak s YouTubeom, TikTok je interaktivno okupljalište tvoraca videa i korisnika na kojem se može komentirati , lajkati ili čak snimati duete .

Premda to nigdje ne piše, aplikacija je očigledno primjerena uzrastu od 16 godina pa naviše prije svega zbog prirode sadržaja. TikTok na papiru djeci od 13 do 18 brani korištenje bez odobrenja roditelja, no očigledno je da malo tko poštuje to pravilo. Štoviše, koncept zabranjenog voća privlači više korisnika nego što ih odbija.

Ako vas vaši klinci navlače i žele da im po svaku cijenu aktivirate profil na TikToku, učinite ga privatnim pritiskom na izbornik s tri točkice u gornjem desnom kutu ekrana i odabirom postavki privatnosti, odnosno Privacy and Safety. Prebacite profil na 'Privatni profil', odredite tko može slati komentare ili direktne poruke, kao i tko s vama može imati 'duet'.