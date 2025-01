X se u 2024. temeljito promijenio. Za sobom bi mogao povući i druge velike društvene mreže

Dakle što stoji iza ovog novog vala promjena? Je li tijekom prošle godine došlo do promjene u demografiji ljudi koji koriste X - ili je to možda rezultat namjernih odluka nadležnih?

Val izmjena

Kada je Musk kupio Twitter, naglasio je potrebu prihvaćanja svih političkih mišljenja i suprotstavljanja cenzuri društvenih mreža i vlada. Promjene - uključujući masovna otpuštanja i izmjene politika moderiranja o pitanjima poput političkih dezinformacija - započele su odmah.

Došlo je i do raznih izmjena u prirodi feedova, uključujući stvaranje dva odvojena odjeljka: Following, koji sadrži korisničke račune koje pratite, i For You, koji je algoritamski odabran, kao na TikToku.

Međutim tijekom 2024. dogodio se još jedan val izmjena. Funkcija blokiranja je promijenjena, pa sad blokada računa ne znači da blokirani profil više ne može vidjeti što objavljujete. Također, lajkovi su u međuvremenu postali privatni.

Stranica još sadrži bilješke zajednice koje se koriste za provjeru činjenica ili opovrgavanje onoga što objave kažu. Korisnici mogu platiti za plave kvačice, a one su se prije davale besplatno kao znak koji potvrđuje da je osoba ono za što se predstavlja.

Međutim sada je potrebno platiti pretplatu na X Premium da biste dobili kvačicu. Premium profili imaju pravo na više privilegija i mogu zarađivati ​​od angažmana koji dobivaju od drugih označenih profila.