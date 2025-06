Web stranica ne radi? Isprobajte ovaj alat i odmah ćete znati zašto

Kako otkriti o čemu se radi? Možete pokušati odgovor pronaći na stranici ​Down for Everyone or Just Me. Kako biste je koristili, otvorite je u svom web pregledniku na pametnom telefonu, računalu...

Zatim unesite adresu web stranice - adresu poput tportal.hr, neke društvene mreže, naziv aplikacije ili što već ne radi ispravno. Saznat ćete je li web stranica nedostupna svima - ili samo vama.

I to nije samo jednosmjerna interakcija. Također možete prijaviti što vidite, kao i vidjeti koje su probleme drugi ljudi nedavno prijavili. Potpuno je besplatno i ne morate se registrirati. Rad stranice financira se prikazom oglasa, piše Fast Company.

Možete također koristiti alate kao što su Down Detector ili Is It Down Right Now.