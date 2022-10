[VIDEO] Fascinantna snimka pokazat će vam u 40 sekundi kako izgleda milijardu godina pomicanja tektonskih ploča

Razumijevanje kretanja i obrazaca pomicanja tektonskih ploča ključno je želimo li predvidjeti koliko će naš planet biti nastanjiv u budućnosti, a upravo iz tog razloga znanstvenici stalno istražuju ovu prirodnu pojavu

Tektonske ploče koje prekrivaju Zemlju poput slagalice pomiču se brzinom rasta noktiju, no kada njihovo pomicanje sažmemo u 40-sekundni video, uzimajući period od čak milijardu godina, dobijemo prilično fascinantne prizore.

Dok se kreću, ploče utječu na klimu, uzorke plime i oseke, kretanje životinja i njihovu evoluciju, vulkansku aktivnost, proizvodnju metala i još mnogo toga. One su više od pukog pokrova planeta, one su sustav za održavanje života koji utječe na sve što živi na površini, donosi Science alert .

Što znanstvenici idu dalje u prošlost, to postaje teže procijeniti kako su se ploče pomicale, a u ovom slučaju posebno su razdoblja od neoproterozoika do kambrija (prije 1000 do 520 milijuna godina) pažljivo ucrtana i usklađena kako bi odgovarala saznanjima koja imamo.

Ostaju pitanja o tome kako su te ploče nastale i kada se to formiranje dogodilo, ali svaka nova podatkovna točka pomaže razumjeti drevnu povijest Zemlje, pa čak i uračunavanje ploča koje nedostaju u nekim modelima.

Znanstvenici priznaju da njihovom radu nedostaju neki finiji detalji, ali se nadaju da može poslužiti kao koristan izvor i temelj za buduća proučavanja ovih kretanja te njihovog utjecaja na sve ostalo na planetu.

'Naš tim je stvorio potpuno novi model evolucije Zemlje u posljednjih milijardu godina', rekao je geoznanstvenik Dietmar Müller sa Sveučilišta u Sydneyju.

'Naš je planet jedinstven po načinu na koji na njemu postoji život. Ali to je moguće samo zato što geološki procesi, poput tektonike ploča, osiguravaju planetarni sustav za održavanje života.'

Istraživanje je objavljeno u časopisu Earth-Science Reviews.