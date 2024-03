Velikom Goricom prošetao impresivan robotski pas, namjena mu je plemenita

Mogućnosti su neograničene

Primjene ovog robo-psa mogu biti raznolike. Jedna od mogućnosti je korištenje u spašavanju, gdje bi robo-pas mogao pružiti pomoć u teško dostupnim područjima ili opasnim situacijama. Umjesto da ljudi riskiraju svoje živote, robotski pas može istražiti opasna područja i pružiti važne informacije. Također, ovaj uređaj može se koristiti za snimanje na teško dostupnim mjestima gdje ljudski pristup nije moguć ili je ograničen.

"Puni se do 24 sata zbog tehnologije baterije. U operativnom stanju s opterećenjem od 15 kilograma može raditi do tri sata. Može trčati brzinom do 20 km/h ako ga malo preopteretimo. No uobičajena brzina njegovog kretanja je brzina kretanja hoda čovjeka, da ne bi izgledao zastrašujuće i da ne plaši ljude. Trenutno nije vodootporan, na tome radimo, ali s vremenom može postati vodootporan i vatrootporan za širi spektar primjena", pojasnio je Rajčević.

Platforma je naravno za prodaju, ali cijena uvelike ovisi o načinu primjene. "Znači klijent može odabrati drugačije senzore, drugačiju platformu za edge processing umjetne inteligencije, platformu za samopunjenje... Sve to utječe na konačnu cijenu proizvoda", kazao je Rajčević.