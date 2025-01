Uprpao se od prijetnji zatvorom: Kako je Zuckerberg pretvorio Metu u Trumpov politički alat

Možda neki od nas ovo nisu mogli predvidjeti i, koliko god se zgražali nad globalnom situacijom, ne možemo poreći to da u trenutnom svjetskom političkom krajobrazu svoje prste nemaju najveće Big Tech kompanije. Jedna od njih, Facebook, u prošlih desetak godina prošla je kroz vrlo veliku transformaciju.

Blizanci Cameron i Tyler Winklevoss te Divya Narendra optužili su Zuckerberga da ih je prevario, obećavši im da će za njih napraviti web stranicu HarvardConnection.com svega nekoliko dana prije nego što je stvorio svoju društvenu mrežu. Jesu li bili u pravu ili ne, ostavit ćemo vama na procjenu, no samo uzmite u obzir to da su nakon višegodišnjeg navlačenja po sudnicama u 2008. od Zuckerberga izvukli nagodbu te dobili 1,2 milijuna dionica Facebooka .

Zuckerbergov cilj je osiguravanje nastavka dotoka tog prihoda. Smetnje, poput korištenja platforme za političko dezinformiranje i širenje laži o pandemiji, mogu se riješiti plaćanjem kazni, lobiranjem i, načelno, podilaženjem regulatorima. Cilj Zuckerberga i Mete je, na kraju dana, najviše od svega - novac . Ako uzmemo to u obzir, njegova nedavna promjena ideologije i 'muževan pristup tradicionalnim vrijednostima' ne bi trebali iznenaditi nikoga.

Premda Facebook tijekom godina prate brojni skandali, jedan od najpoznatijih onaj je s Cambridge Analyticom , a koja je pomoću te društvene mreže skupila velik broj osobnih podataka korisnika i upotrijebila ih za ciljanu političku propagandu. Facebook je također optužen za manjak moderiranja koji je doveo do nekoliko linčova na teritoriju Indije, sakupljanje korisničkih podataka bez njihovog znanja i praćenje njihove aktivnosti izvan platforme s ciljem izgradnje profila za personalizirano reklamiranje. Podsjetimo, oglašivački biznis danas čini oko 90 posto Metinih prihoda .

Šesnaest godina, nekoliko saslušanja i skandala kasnije, Facebook (bez The) je prerastao u kolosalnu društvenu i marketinšku platformu te je, nakon niza neuspješnih pokušaja konkuriranja TikToku, preimenovan u Metu (prema Zuckerbergovoj centraliziranoj viziji metaverzuma). Meta obuhvaća sveukupno četiri platforme: WhatsApp, Instagram, Facebook i Threads.

Novi predsjednik - novi imidž

Zuckerberg je i sam posljednjih nekoliko godina prošao kroz promjenu imidža. Počeo se baviti borilačkim sportovima i sve se više družiti s Danom Whiteom, predsjednikom MMA federacije UFC. White, inače istaknuti simpatizer Donalda Trumpa, postao je i jednim od znakova ideološkog preusmjeravanja Mete.

CEO Mete je novoizabranom predsjedniku donirao milijun dolara, večerao s njime u Mar-a-Lagu i najavio promjene koje je pozdravila i predsjednica izvršnog odbora X-a Linda Yaccarino, komentirajući to riječima: 'Dobrodošli na zabavu, Mark.'

Podsjetimo, riječ je o predsjednici društvene mreže čiji je sustav za bilješke zajednice, koji Meta planira koristiti umjesto provjere informacija treće strane, došao pod paljbu Centra za suzbijanje digitalne mržnje (CCDH), a on je analizom podataka tijekom američkih izbora otkrio da je 74 posto ispravnih javnih bilješki pored dezinformirajućih objava na X-u bilo nevidljivo većini korisnika.

Snažan zaokret retorike i pojačan politički angažman

No ovo nije priča o tome kako je Musk iskoristio X (bivši Twitter) za kampanju reklamiranja Trumpa. Razlog za to što se spominje potencijalna je najava budućih događaja u Meti. Nora Benavidez iz Free Pressa izjavila je da 'moderiranje sadržaja nikada nije bilo alat za gušenje slobode govora, već princip koji su platforme same razvile kako bi poticale dijalog i štitile istinu za korisnike'.

U nedavnom podcastu 'Joe Rogan Experience', Zuckerberg je branio svoju odluku izjavom da su 'provjerivači činjenica bili previše pristrani' te je postupak provjere opisao kao 'nešto iz romana 1984'. Također je omekšao pravila o govoru mržnje pa će uskoro dozvoliti objave koje žene nazivaju 'vlasništvom', određene etničke skupine 'prljavštinom' te homoseksualne i trans osobe 'duševnim bolesnicima'. Platforma neće poduzimati mjere protiv objava koje zagovaraju diskriminaciju temeljenu na spolu ili seksualnoj orijentaciji, pisao je Medium.