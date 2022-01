Uoči sajma International CES 2022: Metaverzum se rađa u Las Vegasu

Kao najava sajma, organiziran je event CES Unveiled, priredba koja otkriva neke zanimljivosti koje će biti prikazane na sajmu i na kojoj se u najvećoj mjeri predstavljaju pobjednici najvažnije tehnološke nagrade, CES Innovation Awardsa, svojevrsnoga tech Oscara

U doba kad peti val globalne pandemije opasno prijeti event industriji pretvarajući istodobno zdravstvenu katastrofu u entropiju zajedništva, organizatori najvećega svjetskog sajma potrošačke elektronike, International CES-a odlučili su se tome snažno oduprijeti.

Prošle godine održali su virtualni sajam, ali kao i u mnogim drugim slučajevima to se nije pokazalo pretjerano zanimljivim ni korisnim. Jednostavno, nije bilo one humane sinergije koja je nužna kako bi se tehnološki trendovi zakotrljali i došli do najšireg kruga korisnika. U tome neravnopravnom srazu pala je i IFA, najveći europski sajam potrošačke elektronike koji se prošle godine nije održao u Berlinu, prvi put nakon utemeljenja.

Poslovna udruga CTA, organizator CES-a odlučila je napraviti riskantan potez i organizirati hibridni sajam. Pod iznimno strogim epidemiološkim nadzorom, organizatori su odlučili i skratiti sajam za jedan dan s obzirom na činjenicu da će biti mnogo manje izlagača i posjetitelja. No, ipak, sajam će se održati, a čak 2.200 izlagača slaže svoje štandove na tri lokacije u Las Vegasu gdje se sajam tradicionalno održava.