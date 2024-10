U povijest odlazi Googleov alat star više od deset godina

Koliko često koristite okvir za pretraživanje poveznica do web odredišta kada nešto guglate? Ako je vaš odgovor na to pitanje bio "Što je to?" ne brinite – niste jedini.

Čak su i u Googleu primijetili kako jako malo ljudi koristi taj alat, pa su ga nakon više od deset godina odlučili ukloniti.