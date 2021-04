Bonusi, fleksibilno radno vrijeme... Pogledajte što se nudi u IT oglasima ovaj tjedan

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled oglasa u brzoširućem IT sektoru. Pronađite favorita i javite im se već danas

Lemax, tvrtka koja zapošljava više od 90 ljudi koji grade SaaS rješenja zasnovana na Cloud tehnologiji za turističke agencije i turoperatore, zapošljava na pozicijama: QA Engineer (m/ž) i Lead Software Developer (m/ž). Kao dio Lemax tima aktivno ćeš sudjelovati u svakoj fazi razvojnog procesa, moći ćeš pokazati i razvijati svoje vještine te isprobavati nova i kreativna idejna rješenja u pozitivnoj i ležernoj radnoj atmosferi. Zvuči zanimljivo? Javi im se do 7. svibnja.

Atos je globalni lider u području digitalne transformacije sa 105.000 zaposlenika i godišnjim prihodom većim od 11 milijardi eura. Također, Atos je nositelj certifikata Great Place To Work, svjetskog priznanja za najbolje poslodavce u kojem odlučujuću ulogu ima mišljenje zaposlenika. Ovaj status su zaslužili brojnim benefitima koje nude, poput stručnog usavršavanja, sustava nagrađivanja, kliznog radnog vremena i rada na najsuvremenijim tehnologijama. U to se možeš uvjeriti i sam/sama ako se do 8. svibnja prijaviš na oglas za radno mjesto Konzultant za data management rješenja (m/ž) i pridružiš se njihovu timu.