U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih poslova iz IT sektora. Izaberite svojeg favorita i javite im se već danas

Tvrtka Sixlix radi na razvoju svih vrsta mobilnih, desktop i web aplikacija za klijente te održavanje istih. Trenutno su u potrazi za novim članovima njihova stručnog tima, a zapošljavaju na poziciji: Senior Ruby (m/ž). Idealan kandidat odlično poznaje Ruby on Rails, ima osnovno znanje SQL-a i dobro se snalazi u JavaScript-u i distribuiranim sustavima. Ako se prepoznaješ u tom opisu i želiš raditi na izazovnim, međunarodnim projektima, javi im se do 16. travnja.

The Future Group AS je globalna tvrtka sa sjedištem u Oslu i podružnicama u Los Angelesu, Londonu, Madridu i Zagrebu čiji proizvod Pixotope omogućava medijskim producentima stvaranje novih i uzbudljivih sadržaja mješovite stvarnosti za TV, web streaming i filmove. Tvrtka je u potrazi za Mid / Senior Frontend Developerom (m/ž), a novom kolegi nude dinamičan i izazovan rad, timski orijentirano radno okruženje i konkurentnu plaću. Oglas ostaje aktivan do 23. travnja.

Kompanija M-Career radi na velikom projektu konsolidacije poslovanja na SAP tehnologijama u različitim industrijama. Pritom razvijaju sustav izvještavanja i prediktivne analitike, a kako bi u tome uspjeli potrebna im je pomoć Specijalista za razvoj BI rješenja (m/ž). Nude ti rad na velikim i zanimljivim projektima, korištenje najnovijih informatičkih tehnologija, mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i klizno radno vrijeme. Zvuči zanimljivo? Prijavi se na oglas do 14. travnja.