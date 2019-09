Traže se developeri, programeri i analitičari: Ove poslovne prilike ne smijete propustiti

Portal MojPosao iz tjedna u tjedan donosi pregled atraktivnih oglasa za posao.

Allianz New Europe Holding GmbH dio je Allianz grupe, jedne od vodećih svjetskih osiguravajućih kuća sa stogodišnjom tradicijom poslovanja. Tvrtka zapošljava Oracle PL/SQL programera (m/ž) , koji će voditi brigu o održavanju i unaprjeđenju poslovnih aplikacija društva i razvoju novih modula te vršiti intervencije na sustavu sukladno zahtjevima korisnika. Zainteresirani kandidati moraju imati VSS tehničkog smjera – FER, FESB, FOI, PMF i sl., poznavati tehnike programiranja i odlično se služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Prepoznali ste se u tom opisu? Ako jeste, na oglas se prijavite do 1. listopada.

Zanima vas rad na lokaciji klijenta, na zanimljivim i dinamičnim projektima u jednom od vodećih osiguravajućih društva u Hrvatskoj i regiji? Imamo rješenje! Prijavite se za radno mjesto Senior C# .NET Developer (m/ž) u tvrtki WEB Marketing , čije poslovanje je usmjereno na razvoj poslovnih web aplikacija, te naprednih web rješenja. Novom zaposleniku nude motivirajuće uvjete, kontinuirano stjecanje novih znanja, teambuilding aktivnosti i putovanja. Na oglas se možete prijaviti do 8. listopada.

IMB Hrvatska je u potrazi za Tehničkim specijalistom za ATM aplikacije (m/ž) koji će obavljati poslove tehničkog dizajna i implementacije aplikacija i rješenja za bankomate. Uz rad u internacionalnom okruženju, ugodnu radnu atmosferu i kolege koji su uvijek spremni pomoći te edukaciju za radno mjesto, IBM novom djelatniku nudi dodatne dane godišnjeg odmora za doprinose u radu i multisport članstvo kako bi u „zdravom tijelu bio zdrav duh“. Vaš životopis im pošaljite do 12. listopada.

Kako bi u djelo proveli svoju viziju – biti najbolja banka u Hrvatskoj koja brine o sigurnosti svojih klijenata i pruža najkvalitetnije proizvode i usluge – Erste banka traži pojačanje svoga tima! Želja im je pronaći odgovornu, predanu i pouzdanu osobu koja će spremno popuniti radno mjesto: Analitičar – projektant IT aplikacija (m/ž). Uz projektiranje i testiranje rješenja za poslovno izvještavanje, na ovom radnom mjestu ćete biti zaduženi i za održavanje postojećih softvera i sudjelovanje u modernizaciji informatičkog sustava banaka u Hrvatskoj i regiji. Oglas ostaje aktivan do 2. listopada.

STYRIA Media IT , IT partner tvrtke STYRIA Media Group AG, jedne od vodećih medijskih kuća u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji, s ukupno 3000 zaposlenika, zapošljava na poziciji: Tehnički asistent uprave (m/ž). S obzirom na to da je mjesto rada u Austriji, u Grazu, uvjet za prijavu je odlično poznavanje njemačkog jezika u govoru i pismu. Radeći za Styriu, dobit ćete cjeloviti uvid u IT svijet medijske tvrtke i na taj način proširiti svoje znanje i vještine, a tvrtka novom zaposleniku nudi i fleksibilno radno vrijeme te konkurentnu plaću. Vremena za prijavu na oglas imate do 8.listopada.

Niste pronašli nešto za sebe? Ne brinite, jer cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta u svijetu IT-a možete proučiti na portalu MojPosao! Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potražite i na MojPosao LinkedIn profilu!