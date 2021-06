Traje potraga za programerima, računalnim tehničarima i 'cyber čuvarima', pogledajte tko sve zapošljava ovaj tjedan i po kakvim uvjetima

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled najzaniljivijih ovotjednih oglasa

Započinješ dan s kavom dok na netu čitaš što ima novoga u Hrvatskoj i svijetu. Radiš u mladom i kreativnom timu, na velikim projektima uz pokoji manji za opuštanje. Razvijaš se u atmosferi bez ili s malom dozom stresa, opuštajući se uz dobru glazbu i nezaobilazni ručak. Educiraš se interno, te do par puta godišnje u akademijama uspješnih kompanija. I naravno, zabavljaš se na partijima. Zvuči zanimljivo? Sve to i mnogo više te očekuje u tvrtki GEICO TAIKISHA CONTROLS, a tebi samo preostaje da se do 2. srpnja prijaviš na oglas za poziciju PLC programera (m/ž) i postaneš dio njihovog tima!