To je ta sloboda govora: Musk suspendirao Twitter profile nekoliko uglednih američkih novinara

Twitter je u četvrtak suspendirao račune nekoliko istaknutih novinara koji su nedavno pisali o njegovom novom vlasniku Elonu Musku, a milijarder je tweetom odgovorio kako pravila o zabrani objavljivanja osobnih podataka primjenjuju na sve, uključujući i novinare.

Suspendirani su računi novinara Timesa Ryana Maca, Posta Drewa Harwella, novinara CNN-a Donieja O'Sullivana i novinara Mashablea Matta Bindera. Račun neovisnog novinara Aarona Rupara koji prati američku politiku, također je suspendiran.

Glasnogovornik The New York Timesa ocijenio je kako je suspenzija twitter računa niza istaknutih novinara upitna i nesretna te da nisu dobili nikakvo objašnjenje zašto se to dogodilo.