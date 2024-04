Telegram novom značajkom otvoreno konkurira WhatsAppu, evo što se sprema

Premda mu baza korisnika nije ni blizu onoj WhatsAppa, Telegram ima plan kako to poboljšati. Poznata aplikacija za pozive i dopisivanje uvodi komunikacijske opcije za tvrtke. Svatko u aplikaciji za razmjenu poruka svoj račun sada može pretvoriti u poslovni kako bi dobio pristup značajkama koje su dizajnirane da potencijalnim kupcima olakšaju pronalaženje i kontaktiranje raznih kompanija . Na profilu ćete, piše Engadget, moći prikazati svoje radno vrijeme i lokaciju . Uz određeno radno vrijeme, kupci mogu na prvi pogled vidjeti jeste li još uvijek otvoreni i u koje vrijeme zatvarate.

Naravno, također mogu unaprijed napisati pozdravne poruke i poruke za odlazak koje se automatski šalju korisnicima koji ih kontaktiraju. Oni također mogu koristiti Telegram Bot za razgovor sa svojim kupcima, iako svi znamo koliko frustrirajuće može biti razgovarati s robotom kada trebamo razgovarati s pravim predstavnikom službe za korisnike. Sve ove značajke su besplatne, ali samo za one s Telegram Premium računom.

Uz uvođenje svojih novih značajki usmjerenih na poslovanje, Telegram je također otkrio da vlasnicima kanala daje 50 posto prihoda zarađenih od oglasa prikazanih na njihovim kanalima, pod uvjetom da imaju najmanje 1000 pretplatnika. Na temelju informacija koje je prethodno podijelio osnivač tvrtke Pavel Durov, čini se da Telegram financijski dobro stoji i može si priuštiti da bude toliko velikodušan. Durov je za The Financial Times rekao da očekuje da će aplikacija za razmjenu poruka biti profitabilna do sljedeće godine i da trenutno istražuje buduću inicijalnu javnu ponudu.